Além dos quatro clubes portugueses envolvidos nas competições europeias, esta semana também haverá quatro equipas de arbitragens portuguesas em ação em jogos da Liga Europa e da Liga Conferência.

João Pinheiro vai dirigir o embate entre os ingleses do West Ham e os alemães do Freiburgo, a realizar na quinta-feira, em Londres, num jogo em que o árbitro que apitou a receção do Vitória ao Sporting, na última jornada da Liga, vai contar com o apoio dos assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto João Gonçalves é o quarto árbitro e Tiago Martins será o VAR.

Já na Liga Conferência, Luís Godinho foi nomeado para dirigir a partida que opõe os húngaros do Ferencvaros e os italianos da Fiorentina, também na quinta-feira. Neste caso, os assistentes são Rui Teixeira e Pedro Mota e Ricardo Baixinho o quarto árbitro. O VAR é Hélder Malheiro e o AVAR Vasco Santos.

Para a mesma competição, há mais duas equipas de arbitragem portuguesas nomeadas. António Nobre vai dirigir o Lille-KÍ Klaksvík, com Paulo Brás e Pedro Martins como assistentes e Hélder Carvalho como quarto árbitro. Hugo Miguel é o VAR e Bruno Esteves o AVAR.

No Aberdeen-Eintracht Frankfurt estará o árbitro Miguel Nogueira, com Tiago Costa e André Campos como assistentes e Bruno Costa como quarto árbitro. O VAR, neste jogo, será Fábio Melo e o AVAR Gustavo Correia.