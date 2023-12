Minutos depois de se conhecer a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, a UEFA lembrou que a mesma não significa a «validação da Superliga».

Segundo a deliberação, refira-se, o Tribunal considerou que nem a UEFA nem a FIFA têm poder para impedir a criação de uma nova competição, neste caso concreto, a Superliga Europeia.

«Esta decisão não significa a validação da Superliga: antes, sublinha uma lacuna que já existia no quadro de pré-autorização da UEFA, um aspeto técnico que já foi reconhecido e resolvido em junho de 2022. A UEFA está confiante na robustez das suas novas regras e que estas cumprem todas as leis europeias relevantes», lê-se, na nota.

«A UEFA continua firme no seu compromisso de defender a pirâmide do futebol europeu, garantindo que continua a servir os interesses mais amplos da sociedade. Continuaremos a moldar o modelo desportivo europeu em conjunto com as associações nacionais, as ligas, os clubes, os adeptos, os jogadores, os treinadores, as instituições da União Europeia, os governos e os seus parceiros», escreveu ainda a organização liderada por Aleksander Ceferin.