Mais de um milhar de adeptos do Valência protestaram à porta do Estádio Mestalla contra Peter Lim, dono do clube muito próximo do empresário português Jorge Mendes.

A equipa «che» perdeu este domingo na receção ao Sevilha (0-2) e está no antepenúltimo lugar e em zona de descida na Liga Espanhola.

Os maus resultados e a insatisfação para com a gestão do clube têm levado ao longo dos últimos tempos os adeptos do Valência a protestar contra o magnata de Singapura.

«Lim vai-te embora», foi um dos cânticos que ecoou na Avenida da Suécia, às portas do estádio do Valência, após o jogo.

A polícia criou um cordão de segurança para evitar que a contestação escalasse a ponto de haver confrontos.