O Sporting anunciou nesta segunda-feira a contratação de Vando Félix, extremo de 18 anos do Leixões.

O jogador nascido na Guiné-Bissau chegou ao clube de Matosinhos na época passada, fazendo 20 jogos e marcando dois golos pela equipa sub-23 dos leixonenses, o que lhe valeu a subida à equipa principal, na qual alinhou em quatro jogos partidas na II Liga.

Agora, o jogador vai começar por integrar a equipa B do Sporting e revela entusiasmo pelo passo dado na carreira.

«Foi importante, nunca pensei que jogaria na equipa principal do Leixões e na II Liga, logo na época passada. Agora, estou focado na equipa B do Sporting para crescer como jogador e depois, um dia, poder cumprir o meu sonho de jogar pela equipa principal», declarou aos órgãos do clube leonino.