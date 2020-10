Ricardo Sá Pinto está a caminho do Vasco da Gama, para se tornar o novo treinador do clube carioca. Nesta altura o contrato está praticamente fechado, faltando apenas acertar detalhes entre as partes, o que deve acontecer em breve. Sá Pinto vai assinar por pouco mais de um ano e meio, até ao final de junho de 2022, segundo soube o Maisfutebol.

A transferência já, de resto, confirmada pelo emprésario Hugo Cajuda, que entrou nas negociações como representante do treinador português. «Nós estamos chegando em Portugal porque estávamos numa reunião na Grécia com outro clube, e rompemos essa negociação», referiu Hugo Cajuda.

Sá Pinto passou, de facto, os últimos dias em Atenas, onde chegou a ter tudo praticamente certo com o Panathinaikos. À última hora, porém, as coisas não avançaram e o clube grego saltou fora das negociações.

O treinador português deve substituir assim o brasileiro Ramon Menezes, que foi demitido após somar apenas cinco triunfos em 14 jogos no Brasileirão. O Vasco da Gama segue, de resto, no 14º lugar da classificação, com 18 pontos, menos 12 do que o líder Atlético Mineiro.