O futebolista Kylian Mbappé foi, com 18 golos, o melhor marcador da liga francesa da época 2019/2020. Ben Yedder, do Mónaco, marcou tantos quantos o jogador do Paris Saint-Germain, mas este teve uma média melhor de golos por minuto: um a cada 84 minutos, para um a cada 121 minutos do franco-tunisino.

Entre os tentos do avançado de 21 anos, estão cinco que marcaram de forma mais artística a temporada que acabou cancelada em França, devido à pandemia da covid-19, mas com o PSG consagrado como campeão, numa decisão administrativa da Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP).

Golos de chapéu, finalizações de primeira na área ou após simulações na cara do guarda-redes, foram algumas das formas que permitiram a Mbappé festejar. No total de todas as competições, o internacional gaulês fez 30 golos em 33 jogos disputados.