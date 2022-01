O Sporting conquistou a quarta Taça da Liga do seu historial ao derrotar o Benfica por 2-1 na final disputada em Leiria.



Os encarnados marcaram primeira por Everton aos 23 minutos. No entanto, os leões alcançaram a reviravolta no segundo tempo graças aos golos de Inácio (49m) e de Sarabia (78m).



