O Belenenses SAD passou no sempre difícil São Luís e agarrou três pontos em Faro. Miguel Cardoso marcou o único golo da partida, aos 78 minutos, no jogo da 23.ª jornada da I Liga.



A vitória impediu que o Farense apanhasse a equipa de Petit na classificação. O Belenenses passa a ter 25 pontos e os algarvios de Jorge Costa continuam com 19.

VÍDEO: