Kiko Bondoso só precisou de 12 minutos em campo para marcar o primeiro golo da Liga em 2022.

Na partida entre Vizela e Belenenses, a primeira jogada no novo ano civil no campeonato português, o número dez da equipa minhota fez o 1-0 com um remate de fora da área, depois de uma combinação com Zohi.

O golo de Kiko Bondoso: