Um bis de Pedro Mendes, jovem avançado cedido pelo Sporting, permitiu ao Rio Ave vencer o Vilafranquense por 2-1, em Rio Maior, numa partida da 25.ª jornada da II Liga.



Depois de uma primeira parte com poucas ocasiões de golo, o conjunto da casa adiantou-se no marcador por Nenê. O veterano avançado brasileiro aproveitou uma bola perdida na área para bater Jhonatan.



Luís Freire lançou Vítor Gomes, Sylla e Ronan para os lugares de Graça, Zé Manuel e Olinga e os vilacondenses melhoraram. Na sequência de um pontapé de canto, Ronan desviou e Pedro Mendes igualou a contenda com um pontapé cruzado ao segundo poste ao minuto 83.



Quando parecia que o jogo ia terminar empatado, um erro tremendo do guarda-redes do Vilafranquense permitiu a Pedro Mendes bisar. Luís Ribeiro afastou mal a bola e deixou-a nos pés do atacante que atirou para a reviravolta do emblema do Vila do Conde.



O avançado de 22 anos chegou aos oito golos na temporada 2021/22.



Com esta vitória, o Rio Ave ultrapassou o Benfica B no segundo posto e ganhou pontos ao Desportivo de Chaves e Feirense, rivais diretos que perderam nesta ronda, e está um do líder Casa Pia, que apenas joga terça-feira. Por sua vez, o Vilafranquense é 12.º com 29 pontos.