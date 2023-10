Declarações de Vítor Gamito, treinador do Vilar de Perdizes, na conferência de imprensa após a eliminação da Taça de Portugal frente ao FC Porto:

«Esperávamos uma montanha para escalar, que ficou ainda maior quando vimos o onze do FC Porto. A maior parte destes jogadores jogou na Champions contra o Barcelona. No plano de jogo fomos irrepreensíveis na transição defensiva. Na primeira parte não me lembro de uma oportunidade do FC Porto, exceto o lance do golo. Ao intervalo pedi aos meus atletas para acreditarem que era possível. Batemo-nos de forma bravia contra uma das melhores equipas da Europa. Na segunda parte tivemos uma ou duas chegadas, mas toda a gente sai de cabeça levantada daqui hoje.»

«Lamento profundamente não termos conseguido um golo, mas estávamos a jogar contra o FC Porto. Naturalmente a nossa estratégia não passava apenas por defender. Se não tivemos tanta bola e não conseguimos atacar mais, foi pela qualidade do adversário e não por intenção nossa. Quero sublinhar que a nossa organização defensiva foi sublime.»