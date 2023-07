Uma acesa discussão resultou em agressões entre portugueses no passado sábado no decorrer de um jogo da Ibercup 2023, evento desportivo internacional que junta equipas infantis e juvenis de futebol e râguebi de vários países, que este ano decorre na Andaluzia. Segundo a organização do evento, o principal agressor foi identificado e está proibido de voltar as frequentar o recinto onde decorre a competição.

Os incidentes, em Santa María Polo Club de Sotogrande, estão registados num vídeo publicado nas redes sociais e, segundo revela o jornal espanhol Diário Área, um português, supostamente pai de uma das crianças no torneio, agrediu outro português, por sinal um polícia, com um stick de selfies.

As primeiras informações referiam a utilização de uma arma branca, mas a organização do evento já veio a público desmentir essa informação.

As imagens mostram o momento da agressão, a vítima ensanguentada e muitas outras pessoas que procuraram afastar o agressor que acabou por ser expulso do local e proibido pela organização de voltar a frequentar as instalações. Algumas testemunhas no local adiantam que a segurança no local era «nula».

Veja as lamentáveis imagens: