O Secretário de Estado da Juventude, João Paulo Rebelo, lamentou e repudiou nesta quarta-feira o ataque feito ao autocarro do Benfica, que deixou feridos Zivkovic e Weigl.

À margem de uma cerimónia em Torres Vedras, o membro do Governo comentou o incidente da passada quinta-feira.

«É profundamente lamentável, como são de lamentar todos os episódios de violência no desporto. Tenho dito que o desporto nada tem que ver com a violência. Os adeptos da violência não podem ser adeptos de desporto, que preconiza valores que nada têm que ver com a violência. Lamentamos e repudiamos todo o tipo de ações [violentas]», começou por dizer.

«E lamento ainda que aconteça num momento em que Portugal é visto como um exemplo do ponto de vista internacional, na retoma das competições desportivas. Estas pessoas não pertencem ao futebol nem ao desporto e temos de erradicá-los», defende.

João Paulo Rebelo pediu ainda um esforço coletivo de todos os responsáveis ligados à área do desporto e do futebol e particular para afastar a violência do desporto.

«Não será nunca um Governo sozinho a fazer este combate, como não serão apenas os clubes ou os dirigentes. Tem de ser um trabalho conjunto de todos», sublinhou.