De toda a Europa chega-nos reações ao ataque ao autocarro do Benfica. Em Espanha, Marca e As dão destaque ao acontecimento e destacam os dois feridos que resultaram do apedrejamento –Zivkovic e Julian Weigl.

Em França, o jornal L’Equipe fala em «autocarro apedrejado», enquanto na Alemanha os jornais condenam o ataque, fazendo manchete com a hospitalização do compatriota Julian Weigl. O Bild, por exemplo, refere que o jogador foi tratado aos ferimentos sofridos até às três horas da manhã.

De Inglaterra surge também a reação da BBC, que faz manchete com «os dois jogadores feridos num ataque ao autocarro de equipa».

Recorde-se que o autocarro dos encarnados foi apedrejado no regresso da equipa ao Seixal, depois do empate frente ao Tondela no regresso à Liga, deixando Zivkovic e Julian Weigl com ferimentos. O ataque está a ser atribuído à ala mais extremista da claque «No Name Boys».