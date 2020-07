Portugal passou de 42.782 casos de covid-19 para 43.156 e de 1.587 mortes para 1.598, de acordo com o mais recente boletim da Direção Geral da Saúde (DGS), esta sexta-feira.

Nas últimas 24 horas houve mais 374 casos registados de covid-19 e mais 11 mortes, o que representa aumentos respetivos de 0,86 por cento e de 0,68 por cento.

É o maior número de mortes registadas num só dia, no último mês. Foi precisamente a 3 de junho que Portugal registou um valor tão alto de óbitos, igualmente 11. Desde então, só a 5 de junho houve dois dígitos no que toca a mortes (10).

Há 28.424 pessoas dadas como recuperadas no boletim da DGS, mais 327 face às registadas na quinta-feira. Um total de 879 pessoas aguardam resultado laboratorial, menos 501 do que as 1.380 detalhadas no dia anterior.

Em vigilância pelas autoridades de saúde estão 31.433 pessoas, mais 159 do que nas últimas 24 horas.

Mais de 80 por cento dos casos em Lisboa e Vale do Tejo. Mortes por género iguais

Do total de 374 novos casos diários, 300 são na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que representa 80,2 por cento do total.

Relativamente às mortes, nove foram de homens e duas de mulheres, o que coloca ambos os géneros com o mesmo número de mortes: 798.

Na conferência de impensa, a ministra da saúde, Marta Temido, falou numa «situação cuja realidade foi corrigida» quanto à diminuição de uma morte na região Centro, clarificando assim as 248 mortes registadas na mesma, face às 249 indicadas no boletim de quinta-feira.