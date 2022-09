Vitinha não esquece o sentimento portista. O ex-jogador do FC Porto concedeu uma entrevista ao jornalista do canal brasileiro TNT Sports, Arthur Quezada, após a vitória do PSG sobre a Juventus na Liga dos Campeões

Quezada começou por confidenciar que vive na cidade do Porto e que acompanhou o percurso do médio de 22 anos na Invicta.

«Você vive no Porto? Espero que ganhem amanhã [ao Atl. Madrid]. No ano passado íamos ganhando, merecíamos. Agora acredito na vitória», disse o internacional português.

Após 11 anos no FC Porto, Vitinha transferiu-se neste último mercado de transferências para o Paris Saint-German por 41,5 milhões de euros.

Veja o vídeo: