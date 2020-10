O Vitória de Guimarães apresentou, esta quinta-feira, em vídeo, o projeto para o miniestádio de 2.500 lugares, a ser construído no espaço de um dos atuais campos da sua academia, em Guimarães.

Com uma área de construção de 3.500 metros quadrados, o recinto prevê a existência de bancadas cobertas, seis balneários, três bares e uma área técnica dedicada ao departamento médico e ao departamento de alto rendimento. Terá ainda, para a infraestrutura ser considerada miniestádio, uma tribuna, uma sala de conferências, um gabinete de imprensa e uma sala antidoping.

A obra já tinha sido anunciada aos sócios presentes na mais recente Assembleia Geral do clube minhoto, no último sábado.

Na quarta-feira, à agência Lusa, o vice-presidente do clube, Pedro Vinagreiro, adiantou que o projeto é uma «adaptação» do campo número 5. «As bancadas serão cobertas e serão feitos novos acessos. No edifício de apoio, haverá uma nova área administrativa para a formação. Vai ser aumentado o número de balneários para seis. Os que existem serão todos remodelados», especificou, acrescentando que o clube espera «avançar no primeiro semestre de 2021 com a obra.

Está previsto que o novo miniestádio seja a nova casa «para a formação» e para os jogos das equipas B e sub-23.