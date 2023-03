Mikel Villanueva considera que o Vitória de Guimarães pode voltar a «travar» a série vitoriosa do Benfica na liga portuguesa, como aconteceu na primeira volta (0-0), na antevisão ao jogo da 25.ª jornada que está marcado para as 18h00 do próximo sábado.

Apesar do desaire caseiro com o Arouca na ronda anterior (0-2), o internacional venezuelano de 29 anos reiterou que o plantel treinado por Moreno se recusa a «baixar a cabeça» e «segue em frente em busca de um bom resultado» na visita ao Estádio da Luz, em Lisboa, para defrontar um adversário que vem de uma série de oito triunfos consecutivos para o campeonato.

«Vai ser um jogo muito difícil, contra o primeiro classificado, mas o Vitória luta em qualquer campo pela vitória. Estamos preparados para tentar ganhar (…) Na primeira volta, o Benfica estava há muitos jogos a ganhar e conseguimos travá-los. Esperemos fazer igual neste fim de semana», disse o defesa aos jornalistas.

Para o central, a equipa minhota tem de se manter fiel à sua «identidade», mesmo sem um dos habituais titulares do trio defensivo, Ibrahima Bamba, que contraiu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a última partida com o Arouca.

Mikel Villanueva confia, porém, no jogador escolhido para substituir o defesa de 20 anos, com nacionalidades italiana e costa-marfinense.

«[O Ibrahima Bamba] é um jogador importante para nós, mas qualquer jogador está preparado para contribuir com algo de positivo para a equipa (…). Temos demonstrado que sempre que temos esses problemas, qualquer jogador faz bem o seu papel. Estamos tranquilos», comentou.

Terceiro jogador mais utilizado do Vitória no campeonato, com 1.833 minutos acumulados, o defesa mostrou-se ainda «contente» por ajudar com a sua «experiência» um clube que ocupa o quinto lugar da classificação, com 40 pontos, e que, a seu ver, tem de «estar sempre nos lugares cimeiros» da Liga.