O Vitória de Guimarães emitiu esta terça-feira um comunicado a queixar-se de «tratamento discriminatório dos órgãos que gerem o futebol português» para com Moreno, técnico dos vimaranenses.

Em causa está o novo regulamento da Liga Portugal, aprovado na véspera, mais concretamente a norma que determina que «um treinador que tenha subido uma equipa de divisão na época passada e que já esteja inscrito no curso nível IV será considerado técnico principal na próxima temporada».

O Vitória queixa-se do facto de essa mesma norma beneficiar Filipe Martins e Luís Freire, treinadores de Casa Pia e Rio Ave, respetivamente, e prejudicar Moreno.

«Está, no entanto, profundamente indignado com a falta de sensibilidade da Liga e da ANTF em relação ao Moreno Teixeira. Como é sabido, o nosso treinador encontra-se numa situação em tudo semelhante, estando igualmente inscrito e já a frequentar o curso nível IV. No entanto, à luz do regulamento já aprovado para 2023/24 e pelo simples facto de não ter ficado associado à subida de divisão de uma equipa, como se isso fosse mais importante do que estar ao comando do Vitória SC, um dos principais clubes portugueses, com mais presenças no escalão máximo, com grande historial nacional e internacional e que vai representar Portugal, pela segunda época consecutiva, numa prova da UEFA», lê-se, na nota.

O Vitória lembra que Moreno se inscreveu no curso de nível IV mal teve a oportunidade e lamenta o tal «tratamento discriminatório» acima referido.

«Mais uma vez, o Vitória regista e lamenta este estranho tratamento discriminatório dos órgãos que gerem o futebol português e não vai desistir de denunciar e de se bater contra este tipo de injustiças na esperança de que impere, de vez, o bom-senso. Seremos, de resto, sempre a favor da aprovação de normas que facilitem a vida aos profissionais de futebol, nomeadamente aos treinadores portugueses.»