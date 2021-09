O presidente do V. Guimarães foi multado em 607 euros por ter-se recusado a usar máscara pelo menos durante a primeira parte do V. Guimarães-Belenenses, jogo da 5.ª jornada da Liga.

De acordo com o Relatório do Delegado da Liga, Miguel Pinto Lisboa foi alertado pelo Delegado de Campo para a obrigatoriedade do uso de máscara, mas a resposta foi negativa. «Não me apetece pôr», terá respondido. «Assim continuou até ao intervalo de jogo», registou o delegado no relatório.

O V. Guimarães-Belenenses terminou com um empate sem golos e a equipa minhota teve dois jogadores expulsos: Alfa Semedo aos 10 minutos e Borevkovic ao minuto 58.