Jorge Fernandes, defesa do Vitória de Guimarães, foi operado com sucesso numa clínica ortopédica de Filadélfia, nos Estados Unidos, para debelar a lesão que contraiu, a 21 de janeiro, no decorrer do embate com o FC Porto.

O jogador lesionou-se no início da segunda parte do jogo com o FC Porto e foi rendido por Bamba. Uma lesão no adutor da perna direita que obrigou a intervenção cirúrgica e uma recuperação prolongada que afasta, desde já, o jogador da presente temporada.

«Está feita, agora é hora de focar na recuperação e voltar mais forte», escreveu Jorge Fernandes na sua página de Instagram, ainda na cama do hospital.