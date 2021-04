Travão na série negativa com defesa direta do sexto lugar. Em igualdade pontual na tabela classificativa, o Vitória venceu no D. Afonso Henriques o Santa Clara (1-0), voltando a ser feliz depois de cinco jornadas consecutivas a perder.

Um golo de Rochinha ainda na primeira parte, aos dezoito minutos, fez a diferença num jogo em que se discutia de um lugar europeu. O castelo defendeu a sua posição, em muito contando o facto de a baliza de Bruno Varela ter ficado a zeros. Com Bino Maçães a estrear-se em casa, depois de sete jornadas consecutivas a sofrer golos, a baliza ficou inviolável.

Mantém-se a história, o Santa Clara continua sem pontuar em Guimarães, e perde a oportunidade de ultrapassar o seu adversário direto. Estreia positiva de Bino Maçães em casa, no D. Afonso Henriques, com o Vitória a ganhar novo ânimo na luta pelos lugares europeus.

Rochinha compensa Marcus Edwards

Em contraciclo mas igualados na tabela, a maior tranquilidade do Santa Clara teve o seu peso nos instantes iniciais do encontro. Entrou com mais posse de bola o conjunto de Daniel Ramos, a jogar de forma menos apreensiva e a ameaçar criar perigo.

Foi-se recompondo o Vitória, acabando por chegar ao golo aos dezoito minutos por intermédio de Rochinha, claramente o elemento mais em foco do Vitória. Destaque para o trabalho de Edwards, lançado por Rochinha, com o inglês a atirar ao ferro depois de ter deixado a concorrência para trás. A bola devolvida pelo ferro tabela em Mansur e vai parar aos pés de Rochinha, que remata de pronto para o fundo das redes.

Em superioridade no marcador, as estatísticas acabaram a dar maior domínio ao Vitória, ainda que o Santa Clara tenha construído lances mais prometedores que, ainda assim, não resultaram em momentos de verdadeiro perigo.

Santa Clara reage, Edwards desperdiça

A correr atrás do prejuízo, cresceu na segunda parte o Santa Clara. Manteve o registo inicial, mas tentando ser uma equipa mais pragmática e, sobretudo, com mais capacidade para alvejar a baliza de Bruno Varela. Sem sucesso. Chegou a festejar a equipa de Daniel Ramos, mas o golo apontado nos instantes iniciais do segundo tempo foi precedido de posição irregular.

Claramente numa fase de maior sufoco, o Vitória podia ter-se livrado das amarras a meio da segunda metade, quando Edwards apareceu completamente isolado na cara de Marco, mas após driblar o guarda-redes o extremo inglês atirou escandalosamente por cima. Foi a grande oportunidade do encontro.

Neste limbo o cronómetro evoluiu até ao minuto noventa, com o Vitória de Guimarães a segurar a vantagem no marcador, voltando aos triunfos após cinco derrotas consecutivas. Respira-se de alívio em Guimarães. No castelo, a equipa de Bino Maçães segura, para já, o sexto lugar, último que de acesso aos lugares europeus.



