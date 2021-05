Weldon é o primeiro reforço da equipa B do Vitória para a época 2021/22.



Em comunicado, o clube minhoto informa que o médio de 22 anos chega ao D. Afonso Henriques por empréstimo do Berço Sport Clube. Os vimaranenses reservaram ainda a opção de adquirirem 70 por cento dos direitos económicos do brasileiro a troco de 100 mil euros.



Formado no Londrina, Welton chegou em 2019 em Portugal para representar o Berço, tendo chamado a atenção do Vitória, onde irá jogar na equipa B.