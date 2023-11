Carvalho, antigo capitão do Vitória, que levantou a Supertaça de 1988, morreu este sábado aos 62 anos, anunciou o emblema minhoto.

«O Vitória Sport Clube lamenta profundamente o falecimento de António Carvalho, antigo jogador e capitão do Vitória, aos 62 anos. Natural de Guimarães, vestiu desde cedo a camisola vitoriana e, com a braçadeira de capitão, garantiu um lugar principal na história centenária do clube, ao levantar a Supertaça em 1988», refere a nota.

O antigo médio levantou o troféu a 19 de outubro de 1988, no então Estádio das Antas, no Porto, face ao empate entre Vitória e FC Porto na segunda mão da Supertaça (0-0), depois de uma primeira mão em que os vitorianos triunfaram por 2-0, em Guimarães.

Internacional pela seleção portuguesa em duas ocasiões, na derrota por 3-0 frente à Itália e na vitória sobre Malta por 1-0, ambas em dezembro de 1987, Carvalho jogou sete temporadas no clube de Guimarães, entre 1979 e 1981, e, mais tarde, entre 1986 e 1991, tendo cumprido 178 jogos oficiais e marcado sete golos.

O antigo futebolista cumpriu outras cinco épocas no escalão principal, ao serviço do Salgueiros (1982/83 e 1983/84), Portimonense (1984/85 e 1985/86) e do Paços de Ferreira (1991/92), e representou também a Sanjoanense, o Moreirense e o Ronfe.

Como treinador, Carvalho orientou a equipa sub-19 do Vitória, entre 2001 e 2004, e conjuntos de escalões inferiores da Associação de Futebol de Braga, nomeadamente Sandinenses, Brito, Caçadores das Taipas, Ribeirão e AD Oliveirense, e na Associação de Futebol do Porto, no caso o Tirsense, o Lousada e o Sobrado.

O velório realiza-se esta sábado, partir das 17h00, na capela mortuária de Creixomil, em Guimarães, e o funeral realiza-se na segunda-feira, às 10h00.