O Vitória de Guimarães vai recorrer de uma multa de 4.460 euros, relacionada com alegados insultos racistas dirigidos a Boateng, jogador do Rio Ave, segundo informou fonte ligada ao clube minhoto, à agência Lusa.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar aos minhotos na sequência de uma denúncia do futebolista ganês de 26 anos, ao minuto 65 do encontro entre Vitória e Rio Ave, para a 15.ª jornada do campeonato, realizado a 7 de janeiro, e comunicou o valor da multa na segunda-feira.

O clube de Guimarães vai recorrer da multa após nenhum elemento ligado à organização do jogo, desde a equipa de arbitragem liderada por André Narciso aos agentes da PSP e aos assistentes de recintos desportivos, ter reportado qualquer insulto racista.

Segundo a mesma fonte, nenhum insulto racista foi percetível na transmissão televisiva, nem nas imagens do sistema de videovigilância do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

A 10 de janeiro, o Vitória de Guimarães afirmou não existir qualquer menção a atos racistas em «todos os relatórios das autoridades que cumpriram serviço no Vitória – Rio Ave».

Ao minuto 65 do encontro entre Vitória e Rio Ave, Boateng pediu falta num lance disputado com dois atletas vitorianos, em que perdeu a bola e ficou por momentos no chão, junto à bandeirola de canto, no limite entre a bancada nascente inferior e a bancada norte inferior do Estádio D. Afonso Henriques.

Ao regressar à área vila-condense, onde a equipa da casa se preparava para bater um pontapé de canto, Boateng abordou o árbitro André Narciso para lhe expor os alegados insultos que ouviu, facto que levou o árbitro a manter o jogo interrompido e a pedir ao Vitória de Guimarães para emitir um aviso sobre o sucedido, através das instalações sonoras do estádio.

O jogo, ainda em curso, prosseguiu depois do aviso do speaker dos vimaranenses, tendo acabado 0-0.

Além do CD da FPF, também a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) abriu um processo contraordenacional ao jogo Vitória de Guimarães-Rio Ave na sequência das notícias sobre «insultos de natureza discriminatória e atos de racismo», decorrentes da queixa de Boateng.