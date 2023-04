Após as duras críticas que dirigiu aos jogadores no rescaldo da derrota com o Sporting, onde prometeu impedir que «alguns comportamentos de alguns meninos mimados» se instalassem no grupo de trabalho, o treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, assumiu que ficou agradado com a resposta dos jogadores.

«Só ter talento a este nível não chega. São precisas outras coisas para, juntamente com esse talento, se criar um grupo forte. Senti que, nos segundos 45 minutos com o Sporting, não fomos a equipa que deveríamos ser. A resposta que os atletas deram depois disto deixa-me confortável para o que podemos fazer na Madeira», disse, na antevisão ao jogo da 30.ª jornada, diante do Marítimo, este sábado.

Moreno sublinhou que a crítica ao plantel era «aquilo que deveria ter feito naquele momento» e garantiu que não tinha intenção de se «desresponsabilizar» pelo ciclo de cinco derrotas e um empate.

«Os profissionais do Vitória são do melhor que há no campeonato. Se não o fossem, talvez estivéssemos num desconforto maior», frisou, tendo ainda analisado os madeirenses, uma equipa que considera «melhor do que a posição que ocupa neste momento», a 16.ª, com 22 pontos.

«Nos últimos jogos em casa, o Marítimo tem sido muito forte. Teve entradas fortes contra o Boavista [triunfo por 4-2] e contra o Paços de Ferreira [triunfo por 3-1]. Tem um treinador competente [José Gomes] e jogadores muito verticais na frente, mas sinto que o meu grupo quer dar uma resposta [à série negativa em curso]», afirmou.

Questionado sobre o futuro em Guimarães, Moreno, que tem contrato até ao final da época 2023/24, disse que a administração lhe tem «dado todo o conforto» para fazer o seu trabalho e que espera, no final da época, ter uma conversa para «ver o que é melhor para o clube».

«Sabia que este caminho [de treinador principal do Vitória] seria difícil. Depois teremos uma conversa para ver o que é melhor para o clube, porque o mais importante é o clube. Neste momento, não resolve nada trocar de equipa técnica. Até ao final da época estará cá o Moreno com muita motivação e muita vontade», garantiu.

Moreno confirmou também os regressos do guarda-redes Bruno Varela e do defesa Jorge Fernandes à convocatória após terem superado as respetivas lesões.

O Vitória de Guimarães defronta o Marítimo no Funchal, a partir das 15h30 de sábado, num jogo com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.