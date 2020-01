A direção da Liga reuniu-se nesta sexta-feira, ao final da tarde, em Lisboa, com representantes do Vitória de Setúbal e do Sporting. Após a reunião, o organismo confirmou que o jogo entre as duas equipas será realizado neste sábado (20h30), no Estádio do Bonfim.



Segundo a Liga, o Sporting só ponderaria um adiamento do jogo caso o Vitória de Setúbal aceitasse fazer uma junta médica para atestar a condições física dos jogadores. Nessa junta estaria integrado o Diretor Clínico do clube leonino, João Pedro Araújo. Os sadinos recusaram esse cenário.



Assim sendo, «respeitando o que está regulamentado», a Liga mantém o jogo na data e horário acordados.