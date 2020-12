Depois da saída da direção de Paulo Rodrigues após mês e meio no cargo, O V. Setúbal vai novamente eleições a 28 de dezembro, anunciou a mesa da Assembleia Geral do clube sadino.

«A votação decorrerá no Bingo e noutros locais do Estádio do Bonfim de modo a cumprir as regras da Direção-Geral da Saúde (DGS), entre as 09h00 e 21h00», informou, citada pela Lusa, a AG presidida por Nuno Soares.

Os candidatos às eleições terão de apresentar as respetivas listas até 20 de dezembro. Até à data das eleições, o clube será administrado a título provisório pelo presidente da MAG e pelo vice-presidente Filipe Beja.

Recorde-se que na sexta-feira teve lugar uma assembleia destitutiva, na qual 87 por cento dos sócios votantes manifestaram-se a favor da direção de Paulo Rodrigues, que já tinha anunciado a demissão, tal como os membros do Conselho Fiscal e Disciplinar.