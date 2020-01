Em entrevista ao Record, José Semedo recordou a semana atribulada vivida pelo V. Setúbal na antecâmara do jogo com o Sporting para a Liga.

O médio, que foi formado no Sporting, teceu duras críticas aos leões pela recusa em adiar a data do jogo, mesmo face aos problemas de saúde que afetava quase todo o plantel dos sadinos, e considerou que os rivais não teriam agido da mesma forma.

«Tenho a certeza absoluta de que o Benfica ou o FC Porto, por mais competições e jogos que tivessem, teriam aceitado mudar o jogo para uma nova data para podermos jogar e competir cara a cara», apontou.

Semedo disse não se rever no comportamento dos dirigentes do clube de Alvalade. «Senti que este não é o Sporting onde cresci, que tinha pessoas com ética e compreensão. (...) O que mais me chocou foi não ter a compreensão da parte deles e vê-los duvidar do que é a instituição Vitória Futebol Clube. Duvidaram do nosso rigor e profissionalismo», lamentou.