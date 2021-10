O minuto 29 do jogo entre o V. Setúbal e o Vizela, que a formação da Liga venceu por 2-0, ficou marcado por uma homenagem arrepiante a José Semedo: Hugo Miguel apitou, os jogadores das duas equipas pararam e durante alguns instantes o estádio do Bonfim por inteiro levantou-se das cadeiras para aplaudir o capitão sadino.

Recorde-se que Semedo perdeu recentemente a mulher, naquilo que foi um choque para o balneádio do V. Setúbal.

«O Semedo vai ter de recuperar, ele é forte e todos gostamos muito dele. Foi um choque terrível no balneário, até porque há ali muitos jogadores que estão com ele há muitos anos e são visitas de casa. Mas conto com ele e acredito que brevemente poderei contar com ele», disse o treinador António Pereira no final da partida.

«Para mim foi um ano difícil. Mais ou menos por esta altura, há um ano, estou no Cova da Piedade e o Edinho partiu a tíbia e o perónio. Perdemos completamente o balneário. Foi um choque. Depois fui para o hospital, passei o que passei e já se sabe. Recupero da covid-19, vou para o Alverca e apanho um balneário destroçado pela morte do Alex Apolinário. Agora recebemos esta trágica notícia da mulher do Semedo, ficamos todos muito tristes magoados.»