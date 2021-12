O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, em declarações após a vitória frente ao Arouca (4-1), em jogo da 14.ª jornada da Liga:

«Primeiro, dizer que ganhou a melhor equipa, mas também fomos felizes, principalmente na primeira parte. Em cinco oportunidades, fizemos quatro golos. Isso deu-nos tranquilidade e capacidade para gerir o jogo. Mas os meus jogadores fizeram uma primeira parte fantástica, com e sem bola. Depois, na parte da finalização, estivemos inspirados. Foi um jogo emotivo até ao fim, mérito do Arouca, que nunca desistiu. Obrigou-nos a sofrer. Jogadores sabiam da importância do resultado, da vitória. Podíamos ter gerido melhor a bola na segunda parte, mas o Arouca obrigou-nos a cometer alguns erros. Vitória ajusta-se claramente.

[Regresso às vitórias] Queríamos chegar aqui e manter a nossa identidade, o que é a nossa paixão pelo jogo e jogar dessa forma apaixonada. Foi o que aconteceu. Os meus jogadores estiveram fantásticos, num campo difícil, pela forma como o Arouca se entregou ao jogo. Fomos capazes de ser fiéis ao que somos. O resultado tinha de aparecer. Houve alguns jogos em que a vitória quase veio, mas falhou por pequenos pormenores. Equipa tem vindo a crescer e hoje deu demonstração desse crescimento. Sentíamos que estes pontos eram muito importantes, porque quase todos os rivais perderam pontos.

[Vermelho revertido a Koffi] No momento, fiquei com a ideia que o lance não era para vermelho. Ainda bem que há o VAR, que repôs a verdade. Para nós foi importante. Se tivéssemos um jogador a menos, íamos sofrer mais. Tivemos controlo emocional muito grande, num jogo com muitos duelos.

Dedico a vitória à massa associativa. Jogar a estas horas, sendo amanhã dia de trabalho, e a forma como têm acompanhado a equipa e apoiado... Foram determinantes. A vitória também é para eles.»