O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, na sala de imprensa do Estádio do Futebol Clube de Vizela, após a derrota por 1-0 diante do FC Porto, na segunda jornada da Liga:

«[Surpresa esteve quase a acontecer?] Não era surpresa, [empate] era o que o Vizela merecia. Duas grandes equipas, tivemos um desempenho fabuloso. Jogar desta forma e com esta coragem com o campeão, com esta determinação e qualidade... Tivemos mais ocasiões flagrantes que o FC Porto. O FC Porto conseguiu pressionar através de bolas paradas e numa delas conseguiu finalizar. É inglório pelo que fizemos, mas estou satisfeito e orgulhoso pela nossa prestação. Estamos frustrados mas amanhã vamos preparar um novo desafio.

No ano passado, a maior parte dos jogadores jogaram pela primeira vez neste campeonato. Foi importante o processo de aprendizagem e deixa-me satisfeito ver os jogadores a perceberem o jogo, o que o adversário quer e como anulamos as pretensões do adversário, para promover e atacar as zonas de finalização. Além disso, a capacidade de manter o jogo mais equilibrado e não permitir muitas situações de contra-ataque, que se deve à maturidade da equipa e conhecimento do jogo dos jogadores, mais identificados com a exigência do campeonato. Há poucos anos estavam no Campeonato de Portugal e hoje estão a jogar como campeões frente aos campeões.

[Quer pragmatismo acima da emoção?] Trabalhamos em função do crescimento da equipa e falei com os atletas que faltava amadurecer, nesta época, determinados aspetos. A equipa percebe o jogo, tem de evitar parti-lo e mantê-lo compacto. Assim, os jogadores sentem-se mais confortáveis e tornam mais fáceis as tomadas de decisão.

[Aguentar a pressão do FC Porto na primeira fase de construção] Acredito, antes do jogo se realizar, que sou capaz de o ganhar e trabalho com essa convicção. Para nos batermos com os campeões, tínhamos de ter mentalidade de campeões. Não tenho problema em jogar olhos nos olhos cá atrás. Este ano, o FC porto tem a nuance de jogar com muito mais jogo interior, sabíamos que tínhamos de retirar esse espaço. Quando a bola estava lá, a equipa estava preparada. O Sérgio [Conceição], como excelente treinador que é, foi mexendo com a variabilidade de opções, mas soubemos lidar com o jogo. Faltou sermos mais audazes na parte final. O FC Porto começou a desequilibrar-se com o aproximar do final do jogo, e alguns jogadores podem ter pensado que um ponto podia ser vantajoso. As substituições foram a pensar como poderíamos ganhar, com jogadores frescos para aproveitar os espaços. A exibição foi fantástica. Estou satisfeito, não pelo resultado, mas pelos jogadores e por esta massa associativa. Queríamos pontuar.»