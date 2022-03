Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, em conferência de imprensa, depois do empate diante do Benfica (1-1), no Estádio da Luz, na abertura da 26.ª jornada da Liga:

[Satisfeito com o resultado?]

- Nos noventa minutos, penso que o empate acaba por ajustar-se. O jogo foi repartido, houve momentos em que estivemos por cima, noutros tivemos que sofrer, mas o mais importante era a resposta que tínhamos de dar ao nosso último jogo [derrota com o Santa Clara por 3-1]. Chegar aqui à Luz e jogar olhos nos olhos desde o início, porque as incidências do jogo também foram provocadas pela coragem e pela determinação que os meus jogadores tiveram logo desde o início. Penso que fomos a equipa até hoje aqui no Estádio da Luz que fez mais remates, isso revela o caudal ofensivo, a coragem que tivemos e a vontade que tínhamos em levar daqui não só um ponto, mas mais pontos. Mas tenho de ser realista, pelo caudal ofensivo que o Benfica teve, também fomos um pouco felizes, levar daqui um ponto, nesta fase, é importante. Com o aproximar do final do campeonato cada ponto é importantíssimo.

[Ponto importante para o Vizela?]

- Já não ganhamos há algum tempo, mas se fizermos uma análise sobre as nossas prestações nos últimos jogos, tirando o Santa Clara, sentimos que em todos eles merecíamos mais. Aqui ou acolá, há sempre uns pormenores que nos estão a faltar. Uma ponta de sorte, se calhar foi a ponta de sorte que hoje tivemos na parte final, a principal coisa que vou dizer aos meus jogadores é que aquilo que é a nossa essência, aquilo que é a nossa identidade, independentemente de quem está do outro lado, temos de jogar sempre para ganhar. O jogo tem as suas incidências, mas temos de ter a capacidade de saber interpretar o jogo. Em função daquilo que o jogo vai dando, temos de ter capacidade para nos adaptar para conseguir impor o nosso jogo. Foi o que aqui aconteceu nos momentos em que estivemos por cima do jogo. Tivemos coragem, capacidade para desmontar as linhas do Benfica. Obrigamos o Benfica, que estava com menos um, a jogarem muito tempo em contra-ataque. Depois também houve um período em que nós tivemos de sofrer, tivemos de nos unir e ser solidários. Fomos uma equipa com uma coragem muito grande e fomos premiados com um ponto. É isso que vou dizer aos jogadores, temos de dar continuidade a esta identidade.

[Contestação do Benfica à arbitragem]

- A equipa de arbitragem, entre as equipas presentes hoje, foi a que esteve menos bem. Em relação ao jogo na primeira parte, não estivemos tão bem como no início da segunda. Antes do golo já tínhamos tido oportunidades para o fazer. O burburinho nas bancadas alavancou os jogadores do Benfica, mas foi em momentos que não foram propositados porque os jogadores [Koffi e Bruno Wilson] saíram lesionados. Uma coisa posso garantir, as minhas equipas não fazem antijogo.

[Depois da expulsão de Taarabt, o Vizela pareceu um pouco perdido]

- Devido à expulsão, o jogo ficou completamente alterado. O Benfica baixou as linhas e era importante sermos criteriosos no posicionamento dos nossos médios, para impedir o Benfica de sair no corredor central.