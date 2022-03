Figura: Pedro Silva com exibição para contar aos netos

Pelo menos quatro defesas do outro mundo a anularem golos feitos ao Benfica. Ainda na primeira parte, defendeu uma cabeçada de Darwin, por instinto. Já no segundo tempo, voltou a negar o golo ao uruguaio, depois de um grande lance protagonizado por Rafa Silva. No maior momento de sufoco do Benfica, voltou a ser determinante, com uma série de defesas, com destaque para a última, mesmo a fechar o jogo, negando mais uma vez o golo ao infeliz do Darwin. No lance do golo, defendeu o remate de Gonçalo Ramos para a frente e pouco podia ter feito na recarga de Henrique Araújo.

Momento: Darwin correu, correu e acabou a chorar

Estávamos no último dos oito minutos de compensação quando Darwin ganha uma bola na área do Benfica e encheu os pulmões para o último lance de ataque. Correu todo o campo, entrou na área, tirou um adversário da frente e rematou à meia volta. Pedro Silva defendeu, o jogo acabou e o avançado caiu de joelhos. Tinha dado tudo o que tinha. A Luz aplaudiu de pé.

Outros destaques:

Taarabt

Comprometeu as aspirações da sua equipa com uma entrada disparatada logo aos cinco minutos de jogo. Uma entra duríssima sobre Kiki Afonso que não fez qualquer sentido, tendo em conta o tempo de jogo e o local da falta, no meio-campo, sem qualquer perigo iminente.

Valentino Lazaro

Foi muito assobiado pelas bancadas da Luz porque era evidente que o Benfica perdia velocidade sempre que o lateral tinha a bola nos pés. Não jogou mal, até arrancou bons cruzamentos, mas tem de carregar mais no acelerador quando tem a bola.

Morato

Logo a abrir o jogo arrancou um «bruá» das bancadas quando fintou dois adversários na área do Benfica e saiu a jogar. Uma demonstração de grande confiança que o central brasileiro depois vincou ao longo do jogo, tanto a defender, como a atacar. Apareceu muitas vezes na área do Vizela e até esteve perto de marcar, com um desvio a um pontapé de canto de Grimaldo.

Cassiano

A referência do ataque do Vizela. Esteve muito tempo sem bola, mas recuou para ajudar a equipa a defender e voltou a estar em jogo. Entrou muito bem na segunda parte e marcou um golo de belo efeito, com um remate de primeira a cruzamento de Koffi.

Henrique Araújo

Entrou em campo e marcou o primeiro golo pela equipa principal. Entrou a correr para a área a tempo de aproveitar o primeiro remate de Gonçalo Ramos para depois atirar a contar na recarga. Uma entrada em grande num jogo que certamente não vai esquecer tão cedo.