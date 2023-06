O Vizela anunciou esta quarta-feira a contratação do guarda-redes italiano Francesco Ruberto, que chega do FC Schaffhausen, do segundo escalão do futebol suíço.

O guarda-redes italiano, de 30 anos, assinou contrato até 2025 e já falou como reforço dos vizelenses. «Quero passar bons momentos com a equipa. Sou um louco, exteriorizo as minhas emoções. Estou muito feliz por estar aqui e sinto grande alegria a jogar futebol», referiu o guarda-redes formado no Lecce.