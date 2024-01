Rúben de la Barrera, treinador do Vizela, quer uma equipa que possa «provocar dúvidas ao Sporting» e que jogue «para ganhar» no duelo da 18.ª jornada que está marcado para esta quinta-feira (20h45).

«Sabemos que temos de nos antecipar na resposta e provocar dúvidas no Sporting. Não será fácil, mas temos de lhes criar dificuldades, sendo competitivos e jogando para ganhar. Depois será o rendimento e o jogo que vai colocar o Sporting e o Vizela onde merecem», destacou o treinador na antevisão à partida.

O técnico dos minhotos considera essencial que a sua equipa «saiba o que tem de fazer», perante um adversário a quem deixa elogios. «Gosto muito do Sporting. Tem uma capacidade para reagir rapidamente em função do que acontece no jogo. Sente-se que é uma equipa que foi trabalhada com o tempo, por um treinador que admiro muito», acrescentou.

Questionado sobre a estratégia que pretende aplicar para este desafio, Rubén de la Barrera considerou que a base será mostrar uma equipa «inteligente e a controlar os pequenos detalhes».

«Temos de jogar para ganhar, competindo e controlando os pequenos detalhes, sobretudo, frente a rivais fortes como o Sporting. Reconhecemos que eles são muito bons na pressão alta, mas temos de os contrariar, com inteligência, jogando em certos momentos com mais passes e em outros de forma mais direta», partilhou o treinador espanhol.

O Vizela vem de uma derrota na jornada passada, na receção ao Boavista (1-4), num jogo em que o Rubén de La Barrera considerou ser «um resultado pesado» para o seu grupo.

«Revimos a partida e tirámos as conclusões. Fomos superiores em vários aspetos, mas temos de traduzir essa diferença em eficácia e golo. Quando isso não acontece as possibilidades do rival aumentam. Temos de melhorar nesse aspeto da finalização», analisou.

Para o jogo desta quinta-feira, o conjunto minhoto não pode contar com os lesionados Nuno Moreira, Pedro Ortiz, Dylan e Jardel, todos a recuperarem de problemas físicos, nem com Rashid e Lacava, que estão ao serviço das respetivas seleções.