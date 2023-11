A equipa de voleibol do Sporting ofereceu boa réplica aos italianos do VV Monza, mas acabou por perder, no Pavilhão João Rocha, por 3-2, no jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Challenge Cup.

A equipa italiana, uma das favoritas a vencer esta prova, faz valer a sua superioridade no início da partida e venceu os dois primeiros sets por 25-23 e 25-19. No entanto, os leões responderam e chegaram a empatar o jogo, com vitórias por 25-22 e 25-23, deixando os adeptos presentes no João Rocha em delírio.

No entanto, na negra, os italianos voltaram a impor a sua força e acabaram por vencer por 15-12, na primeira vez que conseguiram dois pontos de vantagem, conquistando uma importante vantagem, obrigando agora o Sporting a vencer o segundo jogo, em Itália, a 29 de novembro.