O parlamento aprovou por unanimidade, nesta quinta-feira, um voto de pesar pela morte de Neno, antigo guarda-redes que morreu a 10 de junho aos 59 anos. No texto apresentado pelo Partido Socialista, Partido Social Democrata e Partido Ecologista «Os Verdes», Neno é recordado como «uma figura nacional no desporto, na intervenção artística e nas causas sociais».

«A sua dimensão humana fez de Neno um cidadão de corpo inteiro, que colocava a sua notoriedade, influência e talento ao serviço da sua comunidade. Foi uma figura que todos e todas estimavam, admiravam, acarinhavam», enaltecem os deputados no texto.

O voto refere que a morte de Neno foi sentida pela sociedade portuguesa, principalmente o concelho de Guimarães, com milhares de pessoas a acompanharem as suas cerimónias fúnebres.

«Neno vai fazer muita falta. À sua família, à sua filha, ao seu clube, aos vitorianos, mas à sociedade, vimaranense e nacional, em geral», escreveram os partidos.

Natural de Cabo Verde, Adelino Barros, conhecido como Neno no futebol, fez formação no Barreirense e jogou por Benfica, Vitória de Setúbal e Vitória de Guimarães, que retirou a camisola número um em sua homenagem. Terminou a carreira com nove internacionalizações na seleção portuguesa. Morreu aos 59 anos, vítima de doença súbita.