O dirigente da academia do Western Sydney Wanderers, Ian Crook, referiu esta terça-feira que o futebolista Presley Ortiz, avançado de 17 anos, está a caminho do Sporting, para a equipa de juniores.

O antigo futebolista do Norwich e do Tottenham e atual membro da estrutura do clube da Austrália dá a mudança para Portugal como certa, já depois de Ortiz ter estado em testes na Academia de Alcochete no início do ano.

«É uma grande oportunidade para o rapaz. Quando tem uma opção como esta [Sporting] não nos colocamos à frente dele», afirmou, em declarações ao portal The World Game.

Crook, que também já passou pelo Japão como jogador e treinador, diz que Ortiz tem «a atitude» como um dos pontos positivos. «É excecional. Tem também uma ética de trabalho excelente», completou.