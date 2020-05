O futuro de Marcos Acuña pode passar pelo futebol italiano. Segundo o representante do lateral-esquerdo do Sporting, Pablo Del Río, a prioridade do jogador passa pela Serie A, o principal campeonato transalpino, numa eventual saída dos leões.

«Há muitas equipas interessadas em Acuña, com as quais estou a conversar agora. Prefiro, no entanto, não mencionar nomes, revelou, à página Romanews, ligada à Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca.

Nesta altura a formação romana tem no russo Aleksandar Kolarov como titular absoluto do lado esquerdo da defesa. Acuña é visto como um dos melhores laterais do campeonato português e Pablo Del Río admite que essa visibilidade despertou o interesse da Serie A, que parece chamar pelo jogador.

«Para nós, Itália e Serie A são prioridade. Vamos ver como as negociações vão desenvolver-se, quando a emergência da covid-19 for resolvida», disse o empresário.

Marcos Acuña está a cumprir a terceira época ao serviço do Sporting. É a sua primeira aventura na Europa, desde que chegou a Portugal, oriundo do Racing Club de Avellaneda. Ao serviço dos leões, conta com 129 jogos e nove golos em todas as competições. O internacional argentino tem contrato com os leões até 2023 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.