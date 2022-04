Rúben Neves é um dos destaques da campanha sensação do Wolverhampton na Premier League, e, tal como em anos anteriores, tem sido associado ao interesse de diversos clubes.

O técnico dos wolves, Bruno Lage, confessa que gostava de ficar com o médio formado no FC Porto, mas reconhece que o dinheiro é quem manda.

«Não sei se o Manchester United ou outra equipa estão interessados, o que sei é que temos um jogador especial connosco. O que ele tem feito esta época tem sido muito bom. A maneira como ele joga põe a nossa equipa num nível diferente», começou por dizer, citado pela BBC.

«Quando se tem este tipo de jogador, a melhor coisa que se pode fazer é melhorar o seu salário e prolongar os anos de contrato. Mas quem sabe, quando se tem um jogador de topo como ele numa posição tão específica, que ataca e defende, e que é um grande profissional e uma grande pessoa, as outras equipas estão disponíveis para pagar 100 milhões de euros», prosseguiu.

A terminar, Lage recordou a saída de João Félix do Benfica, em 2019, quando o treinador orientava os encarnados: «Eu preferia ter mantido o Félix no Benfica, mas os 120 milhões [de euros] chegaram [ao clube] e ele saiu [para o At. Madrid]. Depende também da estratégia do Wolverhampton. Por isso é que foi tão difícil encontrar jogadores nas últimas duas janelas de transferências.»