Kalle Rovanperä regressou, este domingo, aos triunfos no Campeonato do Mundo (WRC) ao vencer o Rali do Quénia, terceira das 13 rondas do Mundial deste ano.

O piloto da Toyota Yaris demorou 3:36.04 horas para cumprir os 19 troços cronometrados, deixando o segundo classificado, o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), a 1.37,8 minutos, com o francês Adrien Fourmaux (Ford Puma) em terceiro, a 2.25,1 minutos.

O finlandês, bicampeão mundial, cumpre apenas algumas provas do campeonato. Depois de ter falhado a ronda de abertura, em Monte Carlo, sofreu um acidente na Suécia, na ronda anterior à do Quénia.

Kalle Rovanperä já não vencia desde o Rali da Grécia, 10.ª prova de 2023. No Rali Safari, o finlandês conquistou a 12.ª vitória da carreira.

O piloto optou por não atacar neste último dia, não indo além do quarto lugar na «power stage» - que distribui 15 pontos pelos cinco mais rápidos - e do oitavo lugar no conjunto das seis especiais disputadas este domingo, etapas que atribuem pontos aos sete melhores.

Sem desvendar em que prova irá participar a seguir (poderá ser o Rali de Portugal), Rovanperä foi quem mais pontos amealhou neste evento (20), contra os 19 do belga Thierry Neuville, em Hyundai, que foi apenas o quinto classificado final, mas o vencedor da «power stage» e o segundo após as seis especiais deste domingo.

Desta forma, o piloto belga alargou a liderança do campeonato, tendo agora 67 pontos, contra os 61 do britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que terminou a prova em quarto, mas com menos três pontos somados do que Neuville.

Entre os construtores, a Toyota lidera, com 131 pontos, contra os 127 da Hyundai.

A próxima ronda será o Rali da Croácia, de 18 a 21 de abril.