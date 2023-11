Iga Swiatek bateu a número um mundial Aryna Sabalenka, na meia-final das WTA Finals e apurou-se para o encontro do título, que vai discutir com a norte-americana Jessica Pegula, em Cancún, no México. Um jogo que começou no sábado e só ficou decidido no domingo com muita chuva pelo meio.

A campeã de quatro torneios do Grand Slam (Roland Garros 2020, 2022 e 2023 e Open dos Estados Unidos 2022) concluiu o encontro, que tinha sido suspenso no sábado, devido à chuva, com um triunfo diante de Aryna Sabalenka em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-2.

Graças a vitória ao fim de uma hora e 36 minutos, Swiatek, de 22 anos, garantiu a qualificação para a final das WTA Finals, que se realiza já esta segunda-feira, e manteve em aberto a possibilidade de recuperar a liderança do ranking WTA, caso supere no derradeiro duelo Jessica Pegula.

Já a norte-americana (5.ª WTA) qualificou-se ainda no sábado para a final com uma vitória ante a compatriota e parceira de pares, Coco Gauff, de 19 anos, e vai agora medir forças com a polaca, que comanda o confronto direto (5-3), embora Pegula tenha vencido dois dos três encontros disputados esta temporada.