Um dia depois da apresentação emocionada, Xavi Hernández orientou o primeiro treino como técnico do Barcelona.

O jovem treinador apresentou-se ao plantel culé, ele que não é, de todo, um corpo estranho em La Masia, e depois discursou ao lado do presidente dos blaugrana, Joan Laporta.

Xavi terá agora cerca de duas semanas para apresentar as suas ideias à equipa do Barça, mesmo que com algumas baixas, devido aos jogadores que estão ao serviço das respetivas seleções, antes da estreia oficial, que acontece no dia 20 de novembro, no dérbi de Barcelona frente ao Espanhol.

Três dias depois, tem a receção ao Benfica, um jogo que pode ser decisivo para as contas finais da fase de grupos da Liga dos Campeões.

