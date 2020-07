O diretor-financeiro do Corinthians, Matias Ávila, lançou mais confusão sobre o vínculo de Yony Gonzalez com o clube. O colombiano foi contratado ao Benfica em fevereiro e se o comunicado do clube paulista parecia claro sobre a obrigatoriedade da compra do passe, as declarações do 'CFO' lançaram novas dúvidas.

«Existe a possibilidade dele deixar o clube, ele não realizou o número de jogos que tornaria a compra obrigatória. Agora, isso é uma decisão do departamento de futebol, eu não posso adiantar, não tenho informações sobre isso, mas existe a possibilidade porque ele não concluiu a quantidade de jogos que tornaria obrigatória a compra», disse Ávila à Rádio Bandeirantes.

«Não sei se são cinco, se seis, essa é outra história, como é do departamento de futebol o desejo que ele fique ou vá, não passa pelo financeiro», acrescentou, para depois completar: «Se ele não cumpriu o número de jogos, o Corinthians não tem a obrigatoriedade de comprá-lo. Como o pagamento é parcelado, se ele ficar, não há nenhum problema para nós, porque é planeado para o futuro.»

Ora, quando comunicou a contratação de Yony Gonzalez ao Benfica, o Corinthians escreveu: «Nesta terça-feira (11 de fevereiro), o atacante colombiano Yony González foi oficializado como novo reforço do Corinthians. O atleta estava no Benfica (POR) e chega ao Timão com contrato até dezembro de 2023 – sendo que os seis primeiros meses serão por empréstimo e compra automática na sequência.»

Esta é a segunda vez que a transferência, e a obrigatoriedade de compra do passe do avançado, gera confusão.

Já em maio, declarações do empresário do jogador levantaram dúvidas sobre a questão: Gianluca de Franco dissera que o colombiano podia regressar ao Benfica em junho, mas o diretor do futebol do Timão, Duílio Monteiro Alves, negou essa possibilidade pois há «um contrato assinado que prevê a compra obrigatória no meio do ano». São estas afirmações que o diretor-financeiro agora contradiz, ao afirmar que não existe essa obrigação.

Yony Gonzalez foi contratado pelo Benfica ao Fluminense, mas nunca chegou a jogar pelo clube da Luz que o envolveu na transferência de Pedrinho para a Luz.