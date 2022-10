Sporting e Marselha empataram a uma bola esta quarta-feira, na quarta jornada da Youth League.

O treinador Filipe Çelikkaya fez poucas alterações em relação à partida anterior, em que goleou os franceses por 6-0. Numa primeira parte com mais oportunidades para a formação de Alvalade, as duas equipas foram para o intervalo com um nulo, depois de Mateus Fernandes ter desperdiçado uma grande penalidade aos 24 minutos.

No segundo tempo, os leões entraram fortes na partida, e aos 51 minutos, Mateus Fernandes bateu um canto à direita e Gilberto Batista cabeceou para o fundo das redes de Van Neck. 11 minutos depois, Diogo Pinto viu o cartão vermelho após falta sobre Mughe. Na marcação do livre, Bastien Dessus aproveitou o alívio de Francisco Silva, que tinha acabo de entrar, e fez o empate para os marselheses.

Com este resultado, o Sporting ocupa o primeiro lugar do grupo D com oito pontos. Por outro lado, o Marselha segue na última posição com dois pontos.