O presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, não gostou de ouvir as queixas do técnico Abel sobre a falta de reforços após a derrota frente ao Bragantino, na madrugada de quinta-feira.

Em declarações à SporTV, o dirigente defendeu que as declarações do treinador português não ajudam e revelou que vai reunir com a comitiva do verdão esta sexta-feira.

«A declaração dele não ajuda e não soma, nós sabemos de todos os detalhes. Não ajuda em nada aos atletas, à direção e aos adeptos. Expôs situações tratadas. Eu também quero uma equipa imbatível, mas neste momento é preciso muito equilíbrio e ele [Abel] sabe disso», afirmou.

«Amanhã, estarei com todo o grupo e equipa técnica para passar todas as informações relativas à situação do clube. E, principalmente, tirar alguma dúvida que possa existir», acrescentou.

De resto, Galiotte garantiu que o Palmeiras continua no mercado em busca de possíveis reforços, mas disse que o impacto da covid-19 nas finanças do emblema brasileiro atrapalham o reforço do plantel.