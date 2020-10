Abel Ferreira já fechou acordo com o Palmeiras para assumir o comando técnico da equipa.

O treinador já se despediu, inclusivamente, dos jogadores do PAOK, como pode ver no vídeo no final deste artigo, sendo que este sábado viaja para Portugal e poucas horas depois embarca num voo para o Brasil.

Abel vai assinar contrato por vinte e quatro meses, até 31 de dezembro de 2022, ou seja, vai terminar este campeonato brasileiro e orientar os dois seguintes, ficando o Palmeiras com opção para renovar por mais um ano, até final de 2023.

Recorde-se que Abel estava a treinar o PAOK, pelo que o Palmeiras vai pagar 600 mil euros pela desvinculação do treinador, ficando ainda estabelecidos bónus de 800 mil euros de acordo com a performance desportiva do clube.

Nas próximas horas, portanto, Abel deve ser oficial no Palmeiras, clube historicamente grande do Brasil e no qual vai lutar por todos os títulos. O antigo técnico do Sp. Braga junta-se a Sá Pinto entre os treinadores portugueses no Brasil.