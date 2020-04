As contas associadas à Champions League da UEFA nas redes sociais partilharam nesta terça-feira dois vídeos com os melhores momentos de Rui Costa ao serviço de Benfica, Fiorentina e AC Milan.



No primeiro vídeo, o antigo internacional português é apresentado como «maestro». No segundo, surge como especialista em passes longos.



Rui Costa celebrou a 29 de março o seu 48.º aniversário.