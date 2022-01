O Rio Ave foi a Coimbra bater a Académica por 2-1, em jogo da 18.ª jornada da II Liga, e com mais estes três pontos e ainda dois jogos em atraso a equipa de Vila do Conde salta para o quarto lugar da classificação.

Os visitantes chegaram ao intervalo já em vantagem, com um golo de Aziz aos 40 minutos. Os estudantes ainda empataram, com uma bomba de João Carlos (ver vídeo abaixo), mas a última palavra foi mesmo dos vilacondenses que reclamaram os três pontos graças a um autogolo de Guilherme aos 81 minutos.

O Rio Ave, com 30 pontos e dois jogos em atraso, ascende, assim, ao quarto lugar, ficando a apenas três pontos do pódio e a seis do líder Benfica B, enquanto a Académica continua afundada no último lugar da classificação, com apenas 8 pontos.